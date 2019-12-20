БРЮССЕЛЬ, 20 дек /ПРАЙМ/, Мария Князева. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович назвал хорошо сбалансированной достигнутую договоренность о транзите российского газа через Украину в ЕС и отметил поддержку канцлера Германии Ангелы Меркель и министра энергетики страны Петера Альтмайера в процессе трехсторонних газовых переговоров — об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

"После трехсторонних переговоров по газу между Европейской комиссией, Россией и Украиной три стороны согласовали протокол, определяющий договорённости для долгосрочного транзита российского газа через Украину в Европу с 1 января 2020 года", — говорится в релизе. Этот протокол был подписан Шефчовичем, а также министрами энергетики РФ и Украины Александром Новаком и Алексеем Оржелем.

"Я приветствую это хорошо сбалансированное соглашение, которое необходимо для обеспечения бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину", — цитируются в сообщении слова Шефчовича. "Я также оценил постоянную поддержку со стороны канцлера (Германии — ред.) Ангелы Меркель и министра (экономики и энергетики страны — ред.) Петера Альтмайера", — добавил Шефчович.

Шефчович также оценил "большие усилия" и, собственно, российской и украинской сторон в газовых переговорах, а также личный вклад Новака и Оржеля. Тем самым, по его словам, и появились ключевые договорённости, которые были необходимы, чтобы заключить долгосрочный контракт на транзит газа между компаниями.

"С учётом этого, Россия остается надежным поставщиком на европейские рынки, а Украина сохраняет свою роль стратегической транзитной страны. Вместе с этим Европа доказывает свою солидарность с Украиной, а также свою поддержку в создании процветающего энергетического рынка", — также отметил Шефчович.