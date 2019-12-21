Помпео и глава МИД Германии обсудили противодействие США по "Северному потоку-2" - госдеп
ВАШИНГТОН, 21 дек /ПРАЙМ/. Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Германии Хайко Маас обсудили в пятницу в ходе телефонного разговора ряд вопросов, включая грядущее введение США санкций в отношении подрядчиков "Северного потока-2", следует из заявления, распространенного пресс-службой госдепартамента США.
"Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Маас также обсудили вопросы координации США и Германии по ряду глобальных проблем и решительное противодействие США продолжению строительства "Северного потока 2", — отмечается в сообщении.
В числе вопросов, которые стороны затронули, также были "текущие международные усилия в поддержку Специального представителя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по достижению прекращения огня в Ливии и возвращению ее к политическому процессу".
https://1prime.ru/energy/20191221/830721239.html