ВАШИНГТОН, 21 дек /ПРАЙМ/. Министерство финансов США выпустило разъяснение, в котором сообщило, что американские санкции против трубопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток" вступили в силу немедленно и что США требуют от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство.

Президент США Дональд Трамп в ближайшие минуты подпишет, как ожидается, оборонный бюджет США, который среди прочего предполагает санкции против "Северного потока 2". Компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода, приостановила работу, ожидая от американских властей разъяснений о том, как будут применяться санкции.

"После подписания президентом (Дональдом Трампом) 20 декабря 2019 года пункт 7503 закона об оборонном бюджете немедленно вступили в силу", — говорится в разъяснениях, опубликованных минфином.

"Чтобы соблюдать условия прекращения работ, указанных в этом пункте, стороны, которые сознательно продавали, сдавали в лизинг или предоставляли суда, которые участвовали в прокладке труб на глубине более 100 футов и более ниже уровня моря для строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока", должны обеспечить, чтобы эти суда немедленно прекратили деятельность, связанную со строительством", — гласит документ.

При этом допускаются "добросовестные исключения", если прекращение укладки труб потребует некоторого времени для обеспечения безопасности трубопровода, экипажей судов и других лиц, а также для защиты окружающей среды от "значительного ущерба", говорится в разъяснениях.