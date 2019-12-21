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ВАШИНГТОН, 21 дек /ПРАЙМ/. Министерство финансов США выпустило разъяснение, в котором сообщило, что американские санкции против трубопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток" вступили в силу немедленно и что США требуют от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство.

Президент США Дональд Трамп несколько часов назад подписал оборонный бюджет США, который среди прочего предполагает санкции против "Северного потока 2". Компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода, приостановила работу, ожидая от американских властей разъяснений о том, как будут применяться санкции.

"После подписания президентом (Дональдом Трампом) 20 декабря 2019 года пункт 7503 закона об оборонном бюджете немедленно вступили в силу", — говорится в разъяснениях, опубликованных минфином.

"Чтобы соблюдать условия прекращения работ, указанных в этом пункте, стороны, которые сознательно продавали, сдавали в лизинг или предоставляли суда, которые участвовали в прокладке труб на глубине более 100 футов и более ниже уровня моря для строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока", должны обеспечить, чтобы эти суда немедленно прекратили деятельность, связанную со строительством", — гласит документ.

При этом допускаются "добросовестные исключения", если прекращение укладки труб потребует некоторого времени для обеспечения безопасности трубопровода, экипажей судов и других лиц, а также для защиты окружающей среды от "значительного ущерба", говорится в разъяснениях.

В оборонном бюджете США содержится пункт о введении санкций в отношении судов, занимающихся укладкой газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток" на глубине более 100 футов (30 метров). Ограничения будут также касаться судов, участвующих в "проектах, преемственных по отношению к любому из них". Также санкции будут введены в отношении тех "иностранных лиц", которые продавали или сдавали в аренду такие суда для таких проектов.

Госсекретарь и министр финансов США должны в течение 60 дней с момента вступления в силу документа представить свои предложения о том, в отношении кого ввести такие санкции, профильным комитетам конгресса.

Как ранее предупреждал сенатор-республиканец Рэнд Пол, эти санкции ударят по швейцарской компании Allseas, которая занимается почти всей укладкой морского участка газопровода, а также итальянской Saipem. Кроме того, под санкции попадут представители и компании Австрии, Германии, Нидерландов, Франции, Финляндии и Швеции.