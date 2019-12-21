МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новые санкции США против трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", заявив, что государство с огромным госдолгом запрещает другим развивать свою экономику.

"Государство с госдолгом в 22 триллиона долларов запрещает кредитоспособным странам развивать реальный сектор своей экономики! Американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции, что регулярно подтверждает Минфин США, выписывая новый "ордер на экономический арест"", — написала Захарова в Facebook.

"Скоро потребуют немедленно прекратить дышать. И ведь многие выполнят", — добавила она.

Министерство финансов США ранее выпустило разъяснение, в котором сообщило, что американские санкции против трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" вступили в силу немедленно и что США требуют от компаний, ведущих их прокладку, прекратить строительство.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что планируется достроить его в 2019 году. Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.