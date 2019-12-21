БЕРЛИН, 21 дек — ПРАЙМ. В Минэкономике ФРГ заявили, что отвергают экстерриториальные санкции против проекта газопровода "Северный поток-2": "это позиция всего правительства", заявила РИА Новости представитель ведомства.

Министерство финансов США 21 декабря выпустило разъяснение, в котором сообщило, что американские санкции против трубопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток" вступили в силу немедленно и что США требуют от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода, приостановила работу, ожидая от американских властей разъяснений о том, как будут применяться санкции.

"Хочу обратить ваше внимание на заявление для прессы пресс-службы правительства ФРГ и заместителя официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер. Это позиция всего правительства. Федеральное правительство с сожалением приняло к сведению тот факт, что с сегодняшним подписанием президентом США Дональдом Трампом инициированных конгрессом США санкции против "Северного потока 2" и "Турецкого потока" вступают в силу", — заявила представитель Минэкономики ФРГ.

Она добавила, что "правительство Германии вновь ясно дало понять, что мы отвергаем подобные экстерриториальные санкции".

Правительство ФРГ с сожалением приняло к сведению решение США о вступлении в силу санкций против "Северного потока-2", заявила в субботу заместитель официального представителя правительства ФРГ Деммер.