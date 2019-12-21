МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Завершение "Северного потока-2" крайне важно для безопасности энергопоставок в Европу, и проектная компания вместе с поддерживающими российский трубопровод партнерами будет работать над окончанием его строительства как можно скорее, заявил официальный представитель Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер, комментируя объявленные США санкции против проекта.

Он также подтвердил, что швейцарская Allseas приостановила работу по укладке труб "Северного потока-2" в ожидании разъяснений от США по санкциям. Ранее об этом сообщила сама компания.

"Наш подрядчик Allseas приостановил работу по укладке труб, ожидая юридические, технические и экологические разъяснения", — сказал Мюллер.

"Завершение проекта является крайне важным для безопасности энергопоставок в Европу. Мы совместно с компаниями, поддерживающим проект, будем работать над его завершением в максимально короткие сроки", — добавил он.