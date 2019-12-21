КИЕВ, 21 дек — ПРАЙМ. Пятилетний газовый контракт Украины и РФ предусматривает транзит газа в размере 65 миллиардов кубометров в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие, передает в субботу издание "Левый берег" со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

РФ и Украина в пятницу подписали протокол договора о транзите и урегулировании взаимных требований.

"Пятилетний газовый контракт с Россией предусматривает транзит газа в размере 65 миллиардов кубометров в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года", — говорится в сообщении.

По словам источника, "россияне предлагали 35 миллиардов кубометров, удалось выйти на 40".

Кроме того, газовые договоренности, по информации источников, также предусматривают повышение тарифа на транзит, три миллиарда долларов за по решению Стокгольмского арбитража "живыми" деньгами до конца 2019 года и отказ от всех претензий.