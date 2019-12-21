КИЕВ, 21 дек – ПРАЙМ. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев назвал подписание президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджета на 2020 год, куда включены санкции против "Северного потока 2" и военная помощь Украине, лучшим предновогодним подарком для всех.

Ранее Трамп подписал оборонный бюджет США, который среди прочего предполагает санкции против "Северного потока 2". Компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода, приостановила работу, ожидая от американских властей разъяснений о том, как будут применяться санкции.

"Так выглядит лучший предновогодний подарок для всех нас", — написал Коболев на странице в Facebook в субботу, опубликовав скриншоты трансляции подписания оборонного бюджета США и сообщения компании Allseas, которая прокладывает трубы для "Северного потока 2", о приостановке работ.