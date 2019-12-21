КИЕВ, 21 дек — ПРАЙМ. Компания "Оператор газотранспортной системы Украины" и "Газпром" в субботу в Вене продолжат переговоры по газу в двухстороннем формате, сообщил глава компании Сергей Макогон.

Ранее Макогон заявил, что "Газпром" и "Оператор ГТС Украины" проведут технические переговоры в субботу на техническом уровне.

"После изнурительных переговоров в Берлине и Минске направляюсь в Вену продолжать двусторонние переговоры в формате "Оператор ГТС Украины — Газпром" по реализации достигнутых вчера договоренностей", — написал Макогон на странице в Facebook в субботу.

Детали глава компании пообещал сообщить позже.

РФ и Украина в пятницу подписали протокол договора о транзите и урегулировании взаимных требований.