МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Россия должна добиваться плановой реализации "Северного потока-2" в срок, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Россия совершенно точно не должна корректировать свои действия (в проекте), мы должны добиваться, чтобы все здесь шло по плану", — сказал Косачев.

Он назвал "силовым бандитизмом" санкции США по "Северному потоку-2".

"Цель этого циничного применения США энергетики как оружия — это обеспечение одностороннего конкурентного преимущества для себя. От европейских стран должна последовать решительная реакция отторжения этой силовой акции, силового бандитизма", — заявил глава комитета СФ.

Министерство финансов США 21 декабря выпустило разъяснение, в котором сообщило, что американские санкции против трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" вступили в силу немедленно и что США требуют от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода, приостановила работу, ожидая от американских властей разъяснений о том, как будут применяться санкции.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что планируется достроить его в 2019 году. Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.