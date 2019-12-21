МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Председатель комитета Совета Федерации Константин Косачев ожидает от руководств стран ЕС политических, юридических и финансовых действий по защите пострадавших от санкций США компаний, задействованных в "Северном потоке-2".

"На мой взгляд, реакция европейских государств должна заключаться в защите европейскими правительствами своих задействованных в проекте компаний от односторонних действий США", — заявил Косачев РИА Новости.

Он отметил, что в настоящее время Швейцарская компания Allseas заявила, что будет ждать разъяснений от США по поводу санкций.

"На мой взгляд, руководство Швейцарии должно предпринять действия по защите интересов швейцарских компаний — и в политической, и в юридической, и в финансовой плоскости", — убеждён Косачев.

Точно такие же действия, считает он, должно предпринять и руководство Германии.

Министерство финансов США 21 декабря выпустило разъяснение, в котором сообщило, что американские санкции против трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" вступили в силу немедленно и что США требуют от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода, приостановила работу, ожидая от американских властей разъяснений о том, как будут применяться санкции.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что планируется достроить его в 2019 году. Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.