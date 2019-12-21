БРЮССЕЛЬ, 21 дек — ПРАЙМ. ЕС выступает против введения американских санкций в отношении европейских компаний, которые ведут законный бизнес, анализирует новые меры США, заявил в субботу представитель ЕК.

"В настоящее время комиссия анализирует потенциальное воздействие этих мер на европейские компании. В принципе, ЕС выступает против введения санкций против компаний ЕС, ведущих легальный бизнес", — сказал представитель журналистам.

Он напомнил, что "целью Еврокомиссии всегда было обеспечение того, чтобы Nord Stream II функционировал бы прозрачным и недискриминационным образом с надлежащей степенью регулирующего надзора, в соответствии с ключевыми принципами международного энергетического права и законодательства ЕС".

Он также напомнил, что с момента вступления в силу директивы по газу в мае 2019 года "в ЕС действуют четкие правила, которые применяются ко всем трубопроводам, связывающим европейский газовый рынок с третьей страной".

"Принципы этих правил также были признаны в законе о национальной обороне США", — отметил он.

Министерство финансов США 21 декабря выпустило разъяснение, в котором сообщило, что американские санкции против трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" вступили в силу немедленно и что США требуют от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода, приостановила работу, ожидая от американских властей разъяснений о том, как будут применяться санкции.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что планируется достроить его в 2019 году. Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.