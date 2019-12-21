МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Еврокомиссия по условиям нового соглашения по газовому сотрудничеству, которое будет вскоре подписано, гарантирует соответствие транзита нормам ЕС, а украинская сторона — независимое регулирование транзита и защиту интересов заказчика, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Европейская Комиссия гарантирует соответствие нормам ЕС регулирования транспортировки газа на Украине", — заявил Миллер.

"Украинская сторона гарантирует независимость регулятора, защиту интересов заказчика транзита, предсказуемость и экономическую обоснованность тарифообразования", — добавил он.

 