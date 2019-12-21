Миллер раскрыл обязательства ЕК и Украины в рамках нового соглашения с "Газпромом"
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Еврокомиссия по условиям нового соглашения по газовому сотрудничеству, которое будет вскоре подписано, гарантирует соответствие транзита нормам ЕС, а украинская сторона — независимое регулирование транзита и защиту интересов заказчика, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.
"Европейская Комиссия гарантирует соответствие нормам ЕС регулирования транспортировки газа на Украине", — заявил Миллер.
"Украинская сторона гарантирует независимость регулятора, защиту интересов заказчика транзита, предсказуемость и экономическую обоснованность тарифообразования", — добавил он.
https://1prime.ru/energy/20191221/830722886.html