МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" по условиям нового соглашения о транзите выступит компанией-организатором, забронирует 65 миллиардов кубометров в 2020 году и 40 миллиардов кубометров в 2021-2024 годах при установлении конкурентного тарифа, сказал журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"С "Оператором ГТС Украины" "Газпром" подпишет межоператорское соглашение, а НАК "Нафтогаз Украины" – транспортное соглашение на бронирование мощностей ГТС Украины. "Нафтогаз" выступит компанией-организатором транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода", — заявил он.

"Компания-организатор забронирует транспортные мощности на 5 лет в объеме 225 миллиардов кубометров, в том числе 65 миллиардов кубометров на 2020 год, 40 миллиардов кубометров на 2021 и последующие годы, при условии установления конкурентного тарифа", — также заявил он.

Кроме того, Миллер сообщил, что "Газпром" и "Нафтогаз" могут рассмотреть возможность поставок газа на Украину с ценообразованием на базе немецкого хаба NCG.