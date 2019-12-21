КИЕВ, 21 дек — ПРАЙМ. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко не исключает, что "Оператор ГТС Украины" и "Газпром" в субботу в Вене смогут согласовать межоператорское соглашение.

"Мы надеемся, возможно даже сегодня, окончательно согласовать это соглашение, поскольку это соглашение является необходимым, для того, чтобы технически был транзит с 1 января", — заявил Витренко на брифинге в субботу.

При этом все соглашения между украинской и российской сторонами по газу должны быть подписаны до 29 декабря, чтобы с 1 января транзит газа из РФ был продолжен.

"Мы должны подписать все до 29 декабря для того, чтобы с 1 января продолжался транзит", — сказал Витренко.