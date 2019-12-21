КИЕВ, 21 дек — ПРАЙМ. Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что пакетные соглашения не включают договорённость о прямых поставках газа РФ Украине.

Россия и Украина накануне договорились подписать пятилетний контракт о продолжении транзита "голубого топлива" через Украину.

"Прямые поставки — мы исключили эту позицию, то есть вы увидите в протоколе, что если они потенциально и будут совершаться, то только на базе цены европейского хаба, но в рамках пакетных договоренностей, которых мы достигли, прямой поставки нет", — сказал Оржель на брифинге в субботу.

В свою очередь исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что в протоколе зафиксирована возможность достижения договорённости о прямых поставках газа на Украину и на каких принципах.

"При том, что в протоколе указана возможность, что стороны рассмотрят вопрос поставок газа, но это не есть часть пакетов относительно поставок газа прямых или не прямых в этом протоколе нет", — сказал Витренко на брифинге.