МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. "Газпром" и "Нафтогаз", согласно подписанному накануне Россией и Украиной протоколу по газовому сотрудничеству, подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий, при этом российская компания заплатит около 2,9 миллиарда долларов украинской по уже принятому окончательному решению Стокгольмского арбитража, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер и пояснил представитель компании.

"В соответствии с протоколом по газовому сотрудничеству "Газпром" и "Нафтогаз" подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам, таким образом будет восстановлен баланс интересов сторон", — сказал Миллер.

"Соглашение об урегулировании предусматривает отказ от новых претензий, отзыв арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений, выплату по принятому окончательному решению Стокгольмского арбитража", — добавил он. Как пояснил представитель "Газпрома", подлежащая к выплате сумма составляет около 2,9 миллиарда долларов с учетом пени.

"Газпром" и правительство Украины подпишут мировое соглашение о снятии претензии Антимонопольного комитета Украины", — также сообщил Миллер.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте 2018 года, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Также в апреле 2018 года "Газпром" направил в Стокгольмский арбитраж документы на расторжение контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа, действующих до конца 2019 года. Кроме того, антимонопольный комитет Украины оштрафовал "Газпром" почти на 7 миллиардов долларов, сочтя компанию злоупотребляющей монопольным положением на рынке транзита газа страны. Также, в апреле Киев подал жалобу в ЕК на антиконкурентное поведение "Газпрома", связанное со строительством "Северного потока-2" и якобы запретом на виртуальный реэкспорт.

Ранее Россия в рамках переговоров по газовому вопросу с украиной предлагала "нулевой вариант" урегулирования споров, подразумевающий взаимный отказ от всех претензий. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев насчитал суммарно претензий Киева к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и заявлял, что для их обнуления нужны встречные шаги российской стороны на сопоставимые суммы. В эту сумму входили почти 3 миллиарда долларов по Стокгольмскому решению, иск на еще 12 миллиардов долларов, штраф АМКУ к "Газпрому" на около 7 миллиардов долларов.