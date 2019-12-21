КИЕВ, 21 дек — ПРАЙМ. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что арбитраж по активам в Крыму не упоминается в подписанном протоколе по итогам переговоров по транзиту газа.

"Относительно арбитража по активам, которые в Крыму, которые принадлежат группе "Нафтогаз", (он — ред.) никак не упоминается в этом протоколе. Это отдельный процесс, стороной этого процесса является государство РФ, которая отвечает за соответствующими исками "Нафтогаза", — заявил Витренко на брифинге в субботу.

"Нафтогаз" ранее подал в суд в Гааге иск с требованием взыскать с России 5,2 миллиарда долларов из-за потери активов в Крыму. Однако Москва не признает правомерность решений по искам компаний и банков Украины, связанных с воссоединением Крыма с Россией. Минюст РФ указывает, что у принимающих их арбитражей нет юрисдикции на рассмотрение таких исков.