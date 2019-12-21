КИЕВ, 21 дек — ПРАЙМ. НАК "Нафтогаз Украины" сможет выставлять для бронирования мощности украинской ГТС, которые не забронировал "Газпром", что позволит дополнительно загрузить систему, заявил на брифинге исполнительный директор компании Юрий Витренко.

Как сообщил ранее в субботу журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер, "Нафтогаз Украины" по условиям нового соглашения о транзите выступит компанией-организатором, забронирует 65 миллиардов кубометров в 2020 году и 40 миллиардов кубометров в 2021-2024 годах при установлении конкурентного тарифа.

"По европейским правилам должны быть определенные аукционы, скажем по-простому, мощности должны быть предложены всем заинтересованным пользователям системы. Это будет сделано… Все участники рынка смогут бронировать дополнительные мощности, которые будут предлагаться через систему аукционов, и таким образом украинская ГТС будет загружена еще больше, чем предусматривает этот протокол", — сказал Витренко.

Россия и Украина подписали в пятницу протокол по газовому сотрудничеству, в котором были зафиксированы ключевые договоренности по продолжению транзита газа через территорию республики и урегулированию взаимных претензий.