МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. "Газпром" и "Нафтогаз" намерены в будущем рассмотреть возможность продления транзита газа через Украину в 2025-2034 годах, говорится в опубликованном правительством Украины протоколе переговоров по газу, которые прошли в пятницу в Минске.

"Стороны по договору на транспортировку газа в дальнейшем намерены рассмотреть возможность продления сотрудничества по вопросам транзита газа на аналогичных условиях на следующие регуляторные периоды оператора ГТС Украины 2025-2034 годы", — говорится в протоколе.

Россия и Украина подписали в пятницу протокол по газовому сотрудничеству, в котором были зафиксированы ключевые договоренности по продолжению транзита газа через территорию республики и урегулированию взаимных претензий.