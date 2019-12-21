МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Тариф на прокачку газа по территории Украины в 2020 году ещё не установлен, его должен определить независимый регулятор, заявили журналистам в "Газпроме".

"Не установлен. Его должен установить независимый регулятор", — ответил представитель компании на вопрос, установлен ли тариф на транзит российского газа через Украину в 2020 году.

Россия и Украина подписали в пятницу протокол по газовому сотрудничеству, в котором были зафиксированы ключевые договоренности по продолжению транзита газа через территорию республики и урегулированию взаимных претензий. Эти договорённости предполагают в том числе бронирование мощностей для транзита российского газа в 65 миллиардов кубометров в 2020 году и 40 миллиардов кубометров в 2021-2024 годах при установлении конкурентного тарифа.