МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Достижение Россией договоренности с Украиной по транзиту газа может в будущем привести к смягчению санкций США против "Северного потока-2" и "Турецкого потока", заявил РИА Новости руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Россия и Украина подписали в пятницу протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого "Газпром" и "Нафтогаз" заключат соглашение о продолжении транзита газа и урегулированию взаимных претензий.

Немногим позднее, ночью с пятницы на субботу, Минфин США сообщил о вступлении в силу санкций против трубопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток", и что США требуют от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода, уже приостановила работу.

"Вероятно, в ближайшие дни ситуация будет проясняться, санкции будут смягчены, так как… Россия и Украина успели договорится о пятилетнем контракте на транзит газа, он будет подписан до 31 декабря", — полагает эксперт.

Вместе с тем, Деев признает, что хоть США и опоздали с введением санкций, они все же могут несколько задержать запуск "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

"США все-таки опоздали с санкциями, строительство "Турецкого потока" завершено, а "Северный поток-2" можно достроить даже в зимний период. Однако задержка строительства может сказаться на перенесении дат старта поставок газа по обоим потокам", — сказал аналитик.