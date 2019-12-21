МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Доходы Украины от транзита российского газа по новому соглашению могут составить 1-1,5 миллиарда долларов ежегодно, сказал РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Россия и Украина подписали в пятницу протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого "Газпром" и "Нафтогаз" заключат соглашение о продолжении транзита газа и урегулированию взаимных претензий.

"Пока не ясно, как точно будет считаться тариф на прокачку, но, вероятно, доходы Украины от транзита могут составить 1-1,5 миллиарда долларов ежегодно", — сказал аналитик.

Маринченко также прокомментировал заявления сторон о том, что они могут в будущем рассмотреть возможность прямых закупок Украиной газа с привязкой цены к европейскому хабу. "Расчёт цены на газ на основе европейского хаба NCG соответствует решению Стокгольмского арбитража и позволит "Нафтогазу" получать газ по несколько более низкой цене, чем по реверсу", — подчеркнул он.

Договоренности РФ и Украины предполагают бронирование мощностей для транзита газа в 65 миллиардов кубов в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах при установлении конкурентного тарифа. Стороны также договорились о выплате "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража и отказе от исков, по которым нет окончательного вердикта. Кроме того, будет заключено мировое соглашение о снятии антимонопольных претензий Украины к "Газпрому" в 7,4 миллиарда долларов.