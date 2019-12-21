МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Россия и Украина договорились вернуться к вопросу о прямых поставках российского газа на Украину после новогодних праздников, сообщил журналистам вице-премьер России Дмитрий Козак.

"До Нового года надо урегулировать все эти проблемы, чтобы это не отравляло наши отношения. Надо урегулировать с взаимными претензиями, обнулить их… Нам нужно решить неотложные вопросы, связанные с транспортировкой газа для потребителей и самое главное — с урегулированием всех взаимных претензий и исков", — сказал он, отвечая на вопрос о прямых поставках газа РФ на Украину.

"Мы после Нового года, после новогодних праздников поговорим и на эту тему. Об этом договорились — что мы рассмотрим возможность", — добавил Козак.

Он отметил, что встреча не намечена, но "мы легкие но подъём".