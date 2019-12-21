МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. "Газпром" и "Нафтогаз" договорились о размере оплаты услуг по организации транзита газа, однако данная сумма является коммерческой тайной, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Тариф какой-то будет в соответствии с законодательством Украины, которое сегодня соответствуют требованиям европейского законодательства. Будет установлен Украиной, регулятором, до конца года", — сказал Козак.

"Но нас сегодня это уже не интересует. Это будет проблема "Нафтогаза". Мы "Нафтогазу" сказали, сколько мы будем готовы ему компенсировать за оказание этой услуги, но нас тариф не беспокоит. Сколько — я не хочу открывать коммерческую тайну прежде всего" "Нафтогаза Украины", — продолжил он.

Россия и Украина подписали в пятницу протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого "Газпром" и "Нафтогаз" заключат соглашение о продолжении транзита газа и урегулированию взаимных претензий.

Договоренности предполагают бронирование мощностей для транзита газа в 65 миллиардов кубов в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах при установлении конкурентного тарифа. Россия и Украина также договорились о выплате "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража и отказе от исков, по которым нет окончательного вердикта. Кроме того, будет заключено мировое соглашение о снятии антимонопольных претензий Украины к "Газпрому" в 7,4 миллиарда долларов.