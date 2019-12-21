МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Россия и Украина смогут вернутся к вопросу продления транзита после 2024 года и на более длительный срок, если предложенная схема будет работать, сообщил журналистам вице-премьер России Дмитрий Козак.

"Мы политически так договорились, что в случае, если по такой схеме все получится, какой-то объем газа, несмотря на строительство новых мощностей, все равно будет востребован. Если у нас эта схема будет работать и больше не будет претензий, скандалов, и все стороны будут исправно выполнять свои обязательства, то почему бы и нет, мы рассмотрим этот вопрос в 2024 году, возможность продления на более длительный срок (соглашения о транзите — ред.)", — сказал Козак.

Он отметил, что какими бы мощностями не обладала Россия, есть объем, который выгоднее поставлять через Украину.

"Поэтому на сегодняшний день по нашим прогнозам объем, который мы зафиксировали, является тем самым объемом, который мы в эту пятилетку будем поставлять. Независимо от состояния наших других мощностей по транспортировке газа", — добавил вице-премьер.

Россия и Украина подписали в пятницу протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого "Газпром" и "Нафтогаз" заключат соглашение о продолжении транзита газа и урегулированию взаимных претензий.

Договоренности предполагают бронирование мощностей для транзита газа в 65 миллиардов кубов в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах при установлении конкурентного тарифа. Россия и Украина также договорились о выплате "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража и отказе от исков, по которым нет окончательного вердикта. Кроме того, будет заключено мировое соглашение о снятии антимонопольных претензий Украины к "Газпрому" в 7,4 миллиарда долларов.