МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Все риски по тарифам транзита, регуляторике и работе ГТС Украины теперь будет нести "Нафтогаз", что позволит "Газпрому" избежать новых судебных разбирательств из-за украинского транзита, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Этой схемой, которая в протоколе прописана, мы зачистили, обнулили эти взаимные претензии. И на будущее создали механизм, который не позволяет им возникать", — сказал он.

"Механизм состоит в том, что мы имеем дело не с Украиной, не выясняем ни вопросы регулирования, ни тарифов. Теперь у нас есть компания, которая оказывает нам услугу по доставке российского газа европейским потребителям через Украину, это "Нафтогаз". Вот все риски, связанные с тарифным, законодательным регулированием и функционированием ГТС Украины — это теперь вопрос взаимодействия компании "Нафтогаз Украины" и государства Украина", — пояснил вице-премьер.

По словам Козака, участники переговоров хотели создать схему, которая позволит "Газпрому" не быть непосредственным участником регулирования и установления тарифов на прокачку газа через Украину.

Он отметил, что урегулирование газового вопроса открывает возможности для выстраивания отношений между странами.

"Мы вчера, когда закончили переговоры, подписали, я сказал, что мы открыли форточку возможностей, и убедились в том, что несмотря на все сложности наших отношений в целом, мы можем достигать соглашения по самым различным вопросам. Давайте сделаем все возможное, чтобы эта форточка стала дверью — такой широкой", — рассказал Козак.

Вице-премьер подчеркнул, что у России и Украины есть много вопросов и можно найти пути решения в интересах обеих стран.

"Если действовать прагматично и конструктивно, при наличии политической воли, если не шарахаться из одной крайности в другую, как часто бывает, то можно спокойно найти решения в интересах и российских, и украинских граждан", — добавил Козак.