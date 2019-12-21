ПРАГА, 21 дек /ПРАЙМ/. Чем больше существует трасс для поставок российского газа, тем лучше для Европы, всегда должны быть альтернативы в снабжении топливом, заявил в субботу РИА Новости бывший глава минпромторга Чехии Ян Младек, комментируя достижение договоренности о поставках газа между Россией и Украиной.

Россия и Украина подписали в пятницу протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого "Газпром" и "Нафтогаз" заключат соглашение о продолжении транзита газа и урегулированию взаимных претензий.

"Хотя в данный момент вопрос о поставках российского газа через территорию Украины не очень актуален для Чехии, поскольку 98% этого топлива она получает с западного направления, тем не менее, всегда хорошо иметь надежные альтернативные трассы. Чем их больше, тем лучше для европейцев. Так что достижение договоренности между Москвой и Киевом в этом вопросе можно только приветствовать", — сказал экс-министр.

Комментируя подписание президентом США Дональдом Трампом документов о санкциях в связи со строительством газопровода "Северный поток-2", Младек сказал, что этот вопрос вызывает определенную обеспокоенность, в том числе, и в Чехии.

Минфин США в ночь с пятницы на субботу сообщил о вступлении в силу санкций против трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Соединенные Штаты потребовали от копаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода "Северный поток-2", уже приостановила работу.

"Мы совсем не знаем, какую энергетическую политику будет вести в обозримом будущем наш западный сосед. В Германии неспособны отойти от атомного ядра и от угля, они просто вынуждены в полную силу использовать природный газ в течение нескольких ближайших десятилетий. Отсюда и их заинтересованность в сооружении и использовании газопровода Nord Stream-2", — подчеркнул Младек.