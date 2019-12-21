МИНСК, 21 дек /ПРАЙМ/. Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 22 декабря вырастут на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте госконцерна "Белнефтехим".

"С 22 декабря 2019 года стоимость топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь увеличивается на одну копейку", — говорится в сообщении.

Таким образом, цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,63 белорусского рубля (48,38 российского рубля, или 0,78 доллара), АИ-95-К5-Евро – 1,73 белорусского рубля (51,35 российского рубля, или 0,82 доллара), АИ-98-К5-Евро – 1,95 белорусского рубля (57,88 российского рубля, или 0,93 доллара), ДТ – 1,73 белорусского рубля (51,35 российского рубля, или 0,82 доллара).

В концерне обратили внимание, что изменение цен на нефтепродукты обусловлено продолжающимся ростом цены нефти. Как отметили в "Белнефтехиме", средняя котировка нефти за две декады декабря возросла по отношению к ноябрю 2019 года с 63 до 66,6 доллара за один баррель.

Ранее в "Белнефтехиме" подчеркивали, что розничные цены на топливо в республике устанавливаются с учетом стратегии их "максимального сдерживания". Как отмечал замглавы концерна Андрей Бунаков, цены остаются на 30-40% ниже, чем на сопредельных европейских и украинском рынках.

Нынешнее изменение цен на топливо – уже 27-е в текущем году, чаще они повышались на копейку. В 2018 году розничные цены на топливо в республике менялись 27 раз.