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МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/. Вопрос по долгу Украины перед РФ по евробондам в 3 миллиарда долларов никак не связан с урегулированием по газу, это разные долги, сообщил журналистам вице-премьер России Дмитрий Козак.

"Это отдельный вопрос. У нас много сложных вопросов, но это все-таки разные долги. Там государственный долг, здесь — долг компаний, коммерческий", — сказал Козак, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что суть достигнутых договорённостей заключается в том, чтобы подписать мировое соглашение по газовым спорам и закрыть этот вопрос.

"К этой проблеме можно было подвязать еще массу проблем. Но тогда мы бы точно не договорились. Это отдельный вопрос. Его разделили ради того, чтобы скорее достигнуть договоренности", — добавил вице-премьер.

В интервью программе "Вести в субботу" Козак рассказал, что идея увязать эти два вопроса действительно была, но от нее отказались.

"Если мы попытаемся увязать, а такие попытки были, мы тогда не нашли бы развязку. Мы как законопослушные граждане исполним решение суда сейчас Стокгольмского. А там, если будет решение Лондонского суда по поводу суверенного долга, как суд решит, так мы и надеемся, (стороны — ред.) будут исполнять", — добавил вице-премьер.

Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в конце 2013 года в пользу РФ со ставкой купона 5% годовых, что на тот момент было ниже рыночного уровня. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил по нему дефолт. Минфин РФ подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его: суд обязал Украину выплатить номинальную стоимость облигаций в 3 миллиарда долларов, неосуществленный купонный платеж в 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы. Каждый день просрочки обходится Киеву в 673 тысячи долларов.

Апелляционный суд Англии в сентябре 2018 года вынес решение по жалобе Украины, подтвердив правомерность отказа ей в рассмотрении трех из четырех оснований, заявленных с целью избежать выполнения обязательств по этим евробондам. При этом суд заявил, что четвертый аргумент Украины (выпуск еврооблигаций под давлением России), в отличие от остальных, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.

Россия в ноябре 2018 года обжаловала в Верховном суде Великобритании решение организовать всеобъемлющий процесс для изучения довода о давлении на Украину. Верховный суд Великобритании 12 декабря завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией на 3 миллиарда долларов и удалился для принятия решения. Итоговое постановление суда будет принято позже

"Газпром" и "Нафтогаз", согласно подписанному накануне Россией и Украиной протоколу по газовому сотрудничеству, подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий, при этом российская компания заплатит около 2,9 миллиарда долларов украинской по уже принятому окончательному решению Стокгольмского арбитража. Кроме того, будет заключено мировое соглашение о снятии антимонопольных претензий Украины к "Газпрому" в 7,4 миллиарда долларов.