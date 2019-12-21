КИЕВ, 21 дек /ПРАЙМ/. Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко назвал договоренности Москвы и Киева по транзиту газа "сложным для всех компромиссом".

Россия и Украина подписали в пятницу протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого "Газпром" и "Нафтогаз" заключат соглашение о продолжении транзита газа и урегулированию взаимных претензий.

"Победа или предательство? "Газпром" хотел один год, мы — десять, сошлись посередине. Гарантированные мощности — тоже примерно посередине между тем, что предлагал "Газпром", и хотели мы. Так что здесь сложный для всех сторон компромисс", — написал Витренко в Facebook в субботу.

Также он объяснил, зачем в качестве посредника между "Газпромом" и "Оператором газотранспортной системы Украины" нужен "Нафтогаз". "Дело в том, что "Газпром" не готов работать по стандартному договору и брать на себя все риски украинского законодательства и регулирования, особенно риски изменений в нормативно-правовой базе, которые могут происходить каждый день. "Нафтогаз" более приспособлен к таким рискам, поскольку это национальная компания, акционером которой является украинское правительство", — пояснил Витренко.

По его словам, соглашение между "Нафтогазом" и "Оператором ГТС Украины" будет стандартным договором на транспортировку и тарифы, утверждаемые украинским регулятором.

Кроме того, Витренко сообщил, что соглашение об организации транзита с "Газпромом" будет заключено на пять лет, с определенными объемами, под которые "Нафтогаз" забронирует мощности у оператора газотранспортной системы. "За эти мощности "Газпром" гарантированно должен заплатить "Нафтогазу", а "Нафтогаз" затем оператору. В соглашении между "Газпромом" и "Нафтогазом" будет заранее определенный тариф. И оно будет заключено по международному праву и с международным арбитражем", — заявил исполнительный директор украинской компании.