МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что отечественный электроэнергетический комплекс считается одним из крупнейших и экологически чистых в мире.

"Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днём энергетика. Отечественный электроэнергетический комплекс, включающий более тысячи электрических станций, по праву считается одним из крупнейших и экологически чистых в мире. Эти впечатляющие результаты были достигнуты благодаря высочайшему профессионализму многих поколений его работников, их ответственному отношению к делу", — приводятся слова Путина в телеграмме работникам и ветеранам энергетического комплекса, празднующих 22 декабря День энергетика.

Он отметил, что "сегодня отрасль уверенно движется вперёд", полностью обеспечивает растущие потребности национальной экономики и социальной сферы, а также вносит значимый вклад в укрепление энергетической безопасности РФ. Кроме того, реализация масштабных проектов ТЭК способствует комплексному развитию российских регионов и созданию новых рабочих мест.

Глава государства также выразил уверенность, что, опираясь на богатый опыт ветеранов, работники комплекса и впредь будут добросовестно трудиться, успешно решать поставленные задачи, главные из которых – качественное обновление электроэнергетики на перспективной технологической базе, повышение инвестиционной привлекательности отрасли, внедрение "зелёных" инноваций и обеспечение надёжного энергоснабжения потребителей.