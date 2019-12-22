МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса России с Днем энергетика, отметив, что Единая энергетическая система России обеспечивает рост национальной экономики. Телеграмма опубликована на сайте кабмина.

Медведев напомнил, что история этого профессионального праздника создавалась многими поколениями талантливых людей, чей труд позволил создать в России энергетику XXI века.

"Сегодня Единая энергетическая система России – это мощнейшие электростанции и высоковольтные линии электропередачи, действующие в синхронном режиме. Именно они в том числе обеспечивают рост национальной экономики, работу промышленных предприятий, транспорта, больниц и поликлиник, школ и детских садов", — сказал Медведев.

Он добавил, что применение новейших цифровых технологий и лучших российских разработок позволяет всей энергосистеме страны работать чётко и эффективно.

"Дорогие друзья! Благодаря вашему профессионализму, ответственности и преданности своему делу сегодня реализуются масштабные высокотехнологичные проекты", — отметил Медведев.

Он подчеркнул, что преградой для них не становятся ни суровый климат, ни огромные расстояния. Премьер также выразил особую благодарность ветеранам отрасли, которые заложили её традиции и передают свой опыт новым поколениям энергетиков.