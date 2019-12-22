КИЕВ, 22 дек — ПРАЙМ. Пять украинских компаний подписали с "Газпромом" контракт о поставках газа с 1 января 2020 года, сообщил информированных источник на нефтегазовом рынке агентства "ЛигаБизнесИнформ".

Россия и Украина подписали в пятницу протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого "Газпром" и "Нафтогаз" заключат соглашение о продолжении транзита газа и урегулированию взаимных претензий. Согласно протоколу, "Газпром" и "Нафтогаз" могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов.

"Пять украинских компаний подписали контракт с российской компанией "Газпром" о поставках газа с 1 января 2020 года", — сообщил источник.

О каких именно компаниях и о каких объемах газа идет речь, источник не уточнил.