АФИНЫ, 22 дек /ПРАЙМ/. Межгосударственное соглашение по газопроводу EastMed будет подписано в Афинах 2 января, сообщила пресс-служба премьер-министра Греции.

Соглашение подпишут премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Кипра Никос Анастасиадис.

Затем соглашение подпишет Италия, говорится в сообщении.

Восточно-Средиземноморский газопровод East Med предназначен для поставки газа из месторождение Восточного Средиземноморья в континентальную Европу.

EastMed свяжет Грецию, Кипр и Израиль с Европой, его протяженность составит около 2 тысяч километров, инвестиции в его строительство оцениваются в 6 миллиардов евро. Газопровод пройдет через израильское месторождение Левиафан и кипрское "Афродита". Проектная мощность составляет 12-16 млрд кубометров газа ежегодно.

В последние годы на шельфе Израиля и Кипра открыты значительные запасы газа, однако их разработка осложняется не только техническими трудностями строительства инфраструктуры — подводный газопровод должен пролегать на больших глубинах, но и политическими конфликтами и территориальными спорами. В частности, не решена кипрская проблема, не определена граница шельфа и исключительной экономической зоны Греции и Кипра, имеются серьезные разногласия с Турцией.