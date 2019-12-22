КИЕВ, 22 дек /ПРАЙМ/. Фракция "Европейская солидарность" в парламенте инициирует санкции против прямых поставок газа из РФ и созыв заседания Совета нацбезопасности и обороны, заявил в воскресенье пятый президент Украины и глава политсилы Петр Порошенко.

Ранее в воскресенье депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев заявил, что Украина не должна договариваться с РФ о прямых поставках газа в интересах национальной безопасности.

"Безусловно, это вопрос национальной безопасности. И безусловно, я убежден, по крайней мере, моя политическая сила будет этого требовать, — немедленного созыва Совета национальной безопасности и обороны и внедрения санкций против прямых поставок газа из РФ", — сказал он в эфире телеканала "Украина" в воскресенье.

Россия и Украина подписали в пятницу протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого "Газпром" и "Нафтогаз" заключат соглашение о продолжении транзита газа и урегулированию взаимных претензий.