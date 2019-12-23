Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие "Северный поток-2" – Блумберг
МОСКВА, 23 дек /ПРАЙМ/. Швейцарская компания Allseas вывела из Балтийского моря суда, которые занимались прокладкой газопровода "Северный поток-2", передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя компании.
По данным агентства, компания отказалась комментировать, насколько будет отложен проект.
Минфин США в ночь на субботу сообщил, что вступили в силу санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Вашингтон потребовал от компаний, ведущих прокладку труб, немедленно прекратить строительство. Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока-2", уже приостановила работу.
https://1prime.ru/energy/20191223/830724798.html