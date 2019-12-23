МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) может стать акционером нефтепродуктового терминала "Витино" в Карелии, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на гендиректора компании Сергея Храмагина.

По данным издания, ГТЛК начнет свою программу управления инфраструктурными объектами с терминала "Витино" под Кандалакшей. Источник газеты рассказал, что совет директоров госкомпании 19 декабря одобрил создание дочернего предприятия ООО "ГТЛК-Витино" под этот проект.

Гендиректор ГТЛК подтвердил эту информацию. Он уточнил, что проект был выбран, так как наиболее близок к реализации, и на его базе планируется обкатать механизмы, команду и подходы новой инфраструктурной программы. "До февраля мы будем изучать ситуацию, подготовим оценки и сроки его окупаемости, тогда будет приниматься окончательное решение по его реализации", — рассказал Храмагин.

Ранее в декабре газета писала со ссылкой на источники, что ГТЛК планирует создать "дочку", которая будет заниматься портовыми проектами компании отдельно от базового лизингового бизнеса. Среди потенциальных объектов интереса назывался и терминал "Витино".

По словам Храмагина, порт Витино на данный момент не включен в комплексный план развития магистральной инфраструктуры, но неоднократно обсуждалось, что план — "живой организм", куда могут быть добавлены новые проекты. Для развития порта будет создана небольшая компания с уставным капиталом 1 миллион рублей, а "дальше это уже может перерасти в серьезную сделку", сказал он.

Как пишет газета, "Витино" принадлежит БТА-банку Кенеса Ракишева, перевалку не ведет с 2014 года, но, как говорил Ракишев в июле, может ее возобновить. В БТА-банке не ответили на запрос издания.

По словам Храмагина, нынешние собственники находятся в стадии банкротства компании, управляющей терминалом. Соответствующие процедуры должны быть закончены в первом-втором кварталах будущего года. "Проект планируется развивать по аналогии с портом Лавна, когда ГТЛК полностью входит в него, развивает, доводит до "идеологического конца" и после этого снижает свою долю, продавая инвесторам", — пояснил топ-менеджер.

Возвращать инвестиции ГТЛК планирует через контракты take-or-pay на перевалку на терминале, рассказывает собеседник издания. Этим и объясняется создание дочерней компании, поясняет он: при подписании подобных контрактов с зарубежными трейдерами риски в случае введения санкций против ГТЛК снижаются. "Витино" обеспечит перевалку до 7 миллионов тонн нефти или нефтепродуктов при инвестициях всего 1,3 миллиарда рублей, говорит источник газеты, знакомый с ситуацией.