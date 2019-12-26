МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Минфин подготовил предложения по источникам необходимых средств на реализацию проектов "Новатэка" — терминала "Утренний", подходного канала в Обской губе и перевалочных комплексов на Камчатке и в Мурманске, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По данным издания, после совещания у премьера Дмитрия Медведева, прошедшего в декабре, было поручено до 1 апреля обеспечить финансирование на 2020-2022 годы из бюджета и до 23 декабря доложить о проведенной работе. В "Новатэке" это подтвердили. Теперь, как рассказывают собеседники газеты, Минфин по итогам совещания у первого вице-премьера Антона Силуанова подготовил список проектов, с которых и планируется перераспределить средства.

Всего на строительство терминала "Утренний", терминалов по перевалке СПГ на Камчатке и в Мурманске, а также расширение подходного канала в Обской губе в 2019-2024 годах планируется потратить 168,5 миллиарда рублей. Из них 20,6 миллиарда в 2020-2021 годах предлагается снять с проекта строительства Нижегородского гидроузла, 33,7 миллиарда (по данным другого источника, 23,7 миллиарда) — с нераспределенного остатка межбюджетных трансфертов на дорожную деятельность, 25 миллиардов — с субсидии ГК "Автодор" на автодороги.

На развитие Московского транспортного узла (МТУ) предлагается сначала предоставить допфинансирование в размере 4,9 миллиарда рублей (по данным другого источника, почти 20 миллиардов) в 2020 году, а потом в 2021 году его забрать. Еще 15 миллиардов рублей, предназначенных на строительство федеральных автотрасс в 2020 году, предлагается сдвинуть на 2021 год. Кроме того, в 2022 году предлагается перераспределить 12,4 миллиарда с проекта ВСМ Санкт-Петербург-Москва-Нижний Новгород. По большинству проектов планируется полное восстановление прежних бюджетов в последующие годы.

До конца неясна судьба инвестиционного вычета из налога на прибыль "Новатэка" в размере 40 миллиардов рублей, который сейчас зачислен на спецсчет в "Росатоме". Как говорит один из источников, его планируется распределить в 2020 и 2021 годах на терминал "Утренний" в пропорции 28 миллиардов и 12 миллиардов. Но "Новатэк" настаивает, чтобы все эти средства пошли на расширение подходного канала в Обской губе, иначе нельзя будет провести по нему плавучие платформы с линиями сжижения газа для "Арктик СПГ-2".

Один из собеседников говорит, что на 2020-2021 годы принято решение строить терминал "Утренний" за счет налогового вычета, а перегрузочные комплексы СПГ — за счет движения вправо средств, выделенных на Нижегородский гидроузел. Гидроузел тоже будет построен, но его проектная документация пока не готова, поэтому проект сдвигают, поясняет источник.