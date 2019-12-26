МОСКВА, 26 дек /ПРАЙМ/. Проект строительства нового атомного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах БН-1200М, который, как считается, должен стать одним из ключевых элементов отечественной атомной энергетики будущего, не вошел в проект энергетической стратегии РФ до 2035 года, следует из текста этого документа.

Проект, разработанный Минэнерго РФ, опубликован в пятницу на сайте министерства.

Согласно проекту, установленная электрическая мощность российских энергетических ядерных реакторов на быстрых нейтронах, обеспечивающих замыкание так называемого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ), к 2035 году должна возрасти до 1,78 ГВт с нынешних 1,48 ГВт.

В настоящее время в России эксплуатируются два "быстрых" энергетических реактора — БН-600 с жидкометаллическим теплоносителем натрием и установленной электрической мощностью 600 МВт (на блоке №3 Белоярской АЭС) и БН-800 установленной мощностью 880 МВт на блоке №4 той же станции.

"Добавка" в 300 МВт до 2035 года, прописанная в проекте стратегии, соответствует вводу в эксплуатацию энергоблока установленной электрической мощностью 300 МВт с инновационным реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 и свинцовым теплоносителем — ключевым объектом опытно-демонстрационного энергетического комплекса, строящегося на площадке СХК в Северске Томской области в рамках реализуемого госкорпорацией "Росатом" стратегического отраслевого проекта "Прорыв".

В 2018 году "Росатом" принял новую стратегию развития отечественной атомной энергетики. Ее базовым положением обозначен переход к двухкомпонентной ядерной энергетической системе, в которой энергоблоки АЭС с реакторами ВВЭР на тепловых нейтронах, составляющие основу современной атомной энергетики, будут эксплуатироваться в сочетании с энергоблоками с реакторами на быстрых нейтронах в замкнутом ядерном топливном цикле.

В ЗЯТЦ за счет расширенного воспроизводства ядерного "горючего", как считается, существенно возрастет топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. То есть тем самым можно будет решать две ключевые проблемы нынешней атомной энергетики, связанные с небезграничностью запасов природного урана и ростом объемов отработавшего ядерного топлива. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства реакторов на быстрых нейтронах.

Реактор БРЕСТ-ОД-300 предназначен для практического подтверждения основных технических решений, закладываемых в реакторные установки со свинцовым теплоносителем в замкнутом ядерном топливном цикле, и основных положений концепции естественной безопасности, на которой эти решения основываются. Проектная документация по реактору БРЕСТ-ОД-300 получила положительное заключение Главгосэкспертизы в 2018 году. Собственно строительство реактора начнется после получения лицензии Ростехнадзора. Ожидается, что энергоблок будет построен к 2027 году.

Разработка головного коммерческого "быстрого" энергоблока большой мощности БН-1200М стала дальнейшим развитием технологии реакторов на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем.

Предприятиями "Росатома" был подготовлен технический проект реакторной установки БН-1200М электрической мощностью 1200 МВт и материалы проекта энергоблока БН-1200М. На совместном заседании тематических научно-технических советов "Росатома" в 2017 году было рекомендовано доработать эти документы для улучшения технико-экономических показателей энергоблока и разработать полный комплект проектной документации на головной блок БН-1200М Белоярской АЭС.

В числе основных технико-экономических характеристик энергоблока БН-1200М приняты 60-летний срок эксплуатации, 60-месячный срок сооружения от так называемого "первого бетона" до пуска реактора, удельная приведенная стоимость электроэнергии — 2,35 рубля за киловатт-час. Что касается вопросов безопасности, то, согласно проекту, даже при гипотетических тяжелых запроектных авариях не понадобятся эвакуация и отселение населения из районов, прилегающих к атомной станции.

Ранее сообщалось, что решение о строительстве пилотного блока БН-1200М на Белоярской АЭС может быть принято в начале 2020-х годов.