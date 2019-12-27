МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Переговоры России и Украины по газу, начавшиеся в четверг, продолжаются в Вене, сообщили журналистам в "Газпроме".

"Переговоры в Вене продолжаются", — сказал представитель компании в ответ на вопрос, продолжаются ли в пятницу российско-украинские переговоры по газу в Вене.

В четверг "Газпром" сообщал, что делегации России и Украины встретились для реализации подписанного на прошлой неделе в Минске протокола по газовому сотрудничеству.

Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" — договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.

Протокол также включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. Так, компании подпишут соглашение о выплате "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза" по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража и об отказе сторон от исков, по которым нет окончательного вердикта, а правительство Украины подпишет мировое соглашение с "Газпромом" о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак в пятницу в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что такая схема выгодна для "Газпрома", несмотря на выплату 2,9 миллиарда долларов. Министр также сказал, что между "Газпромом" и "Нафтогазом" будет заключен контракт на оказание услуг по транзиту российского газа на взаимовыгодных и взаимоприемлемых для обеих сторон условиях.