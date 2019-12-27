МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Минэнерго РФ ожидает, что газопровод "Северный поток-2" будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам глава российского энергетического ведомства Александр Новак.

"До конца 2020 года будет запущен "Северный поток-2", — сказал Новак.

Трубоукладчик "Газпрома" — "Академик Черский" — является одним из вариантов достройки "Северного потока-2", но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна, сообщил Новак.

Судно в настоящий момент находится в порту Находки.

"Один из вариантов — это судно на Дальнем Востоке, но потребуется некоторое время на доподготовку", — прокомментировал Новак возможные варианты завершения проекта.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что планируется достроить его в 2019 году.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока-2", уже приостановила работу.