МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Министерство энергетики, по предварительным данным, ожидает рост производства сжиженного природного газа (СПГ) в России в 2019 году на 49,2% — до 40,2 миллиарда кубометров, сообщил журналистам глава ведомства Александр Новак.

"В 2019 году, по предварительным данным, прогнозируется производство СПГ в 40,2 миллиарда кубов", — сказал Новак, отметив, что рост к 2018 году составит 49,2%.

Министерство также ожидает производство СПГ в стране к 2035 году в объеме 100-120 миллионов тонн, сообщил Новак.

"(Планируется производство — ред.) 100-120 миллионов тонн СПГ в год к 2035 году", — ответил он на соответствующий вопрос.