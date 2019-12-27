МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. "Газпром" выплатил "Нафтогазу Украины" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража в соответствии с протоколом по газовому сотрудничеству от 20 декабря, сообщил журналистам представитель "Газпрома".

"С целью выполнения договоренностей, достигнутых в Минске 20 декабря, "Газпром" осуществил выплату 2,9 миллиарда долларов "Нафтогазу Украины" в соответствии с решением арбитражного института ТПП Стокгольма, в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря" — сообщили в "Газпроме".

В свою очередь, "Нафтогаз" подтвердил получение этой суммы от "Газпрома".

"Нафтогаз" подтверждает получение от Газпрома 2,918 миллиарда долларов компенсации во исполнение решения Стокгольмского арбитража 2018 года", — говорится в сообщении украинской компании в микроблоге Twitter.

В компании отметили, что "суммарно по результатам транзитного арбитража "Нафтогаз" получил от "Газпрома" 5 миллиардов долларов".

Протокол, подписанный 20 декабря, предполагает, что для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" — договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.

Протокол также включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. В их рамках "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража. При этом стороны откажутся от исков, по которым нет окончательного вердикта, а правительство Украины подпишет мировое соглашение с "Газпромом" о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.