МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. "Газпром" увеличил запасы газа на Крузенштернском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) на 360 миллиардов кубометров, или на 22%, до 2 триллионов кубометров, сообщила компания.

"По итогам выполненных "Газпромом" геологоразведочных работ на Крузенштернском месторождении извлекаемые запасы газа промышленных категорий С1+С2 увеличены на 360 миллиардов кубических метров. Таким образом, запасы газа на месторождении увеличены на 22% — с 1,64 триллиона до 2 триллионов кубических метров", — говорится в сообщении.