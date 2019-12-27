ВАШИНГТОН, 27 дек — ПРАЙМ. Компании-подрядчики проекта "Северный поток-2" смогут избежать санкций США, если свернут все работы до 20 января, заявили в госдепартаменте.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока-2", уже приостановила работу.

"Соединенные Штаты будут вводить санкции, если связанные с ним (проектом — ред.) стороны немедленно не продемонстрируют добросовестные усилия по сворачиванию своей деятельности. Связанные (с проектом) стороны должны завершить сворачивание в течение 30 дней (после принятия закона)", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что планируется достроить его в 2019 году.

Минэнерго РФ ожидает, что газопровод "Северный поток-2" будет запущен до конца 2020 года, заявил ранее журналистам глава российского энергетического ведомства Александр Новак.