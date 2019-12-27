КИЕВ, 27 дек /ПРАЙМ/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выплата "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража для кого-то маленькая победа, а для его страны — большая.

Ранее "Газпром" сообщил, что выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража во исполнение протокола по газовому сотрудничеству от 20 декабря. Чуть позже "Нафтогаз" подтвердил получение средств по решению арбитража.

"Еще одна победа. Для кого-то, может, и маленькая. А для страны — большая. НАК "Нафтогаз Украины" получил от "Газпрома" 2,9 миллиарда долларов компенсации по решению Стокгольмского арбитража", — написал Зеленский в Facebook в пятницу. Президент отметил, что "деньги уже на украинских счетах — согласно достигнутым договоренностям".

Протокол, подписанный 20 декабря, предполагает, что для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" — договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.

Протокол также включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. В их рамках "Газпром" должен был выплатить "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража. При этом стороны откажутся от исков, по которым нет окончательного вердикта, а правительство Украины подпишет мировое соглашение с "Газпромом" о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.