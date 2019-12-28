ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 дек /ПРАЙМ/. Пожар произошел на нефтегазовом месторождении компании "Новатэк" в Ямало-Ненецком автономном округе, два человека погибли, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.

Возгорание произошло на Восточно-Таркосалинском нефтегазовом месторождении в Пуровском районе.

"Пожар ликвидирован силами частной пожарной охраны "Новатэк". Горел подъемник на базе автомобиля "Краз"… Два человека погибли, один получил травмы", — сказал собеседник агентства.

По его словам, огонь также повредил три единицы техники. Подразделения МЧС не привлекались.

Компания "Новатэк", по информации на ее сайте, занимается разработкой этого месторождения с 1994 года.