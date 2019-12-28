Пожар произошел на месторождении "Новатэка" на Ямале, 2 человека погибли - МЧС
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 дек /ПРАЙМ/. Пожар произошел на нефтегазовом месторождении компании "Новатэк" в Ямало-Ненецком автономном округе, два человека погибли, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.
Возгорание произошло на Восточно-Таркосалинском нефтегазовом месторождении в Пуровском районе.
"Пожар ликвидирован силами частной пожарной охраны "Новатэк". Горел подъемник на базе автомобиля "Краз"… Два человека погибли, один получил травмы", — сказал собеседник агентства.
По его словам, огонь также повредил три единицы техники. Подразделения МЧС не привлекались.
Компания "Новатэк", по информации на ее сайте, занимается разработкой этого месторождения с 1994 года.
https://1prime.ru/energy/20191228/830748976.html