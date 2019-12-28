Кабмин Украины одобрил подписание мирового соглашения с "Газпромом"
КИЕВ, 28 дек — ПРАЙМ. Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения с "Газпромом", соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
"Одобрить проект мирового соглашения по иску публичного акционерного общества "Газпром" к государству Украина, который рассматривается арбитражным судом в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), дело ПТС № 2019-10", — говорится в распоряжении.
https://1prime.ru/energy/20191228/830749964.html